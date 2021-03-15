В Пятигорске в больнице № 1 в доковидный режим работы вернулись 120 коек

В клинической больнице № 1 Пятигорска 120 из 160 коек перешли в профильный режим работы. Ранее они были оборудованы для лечения больных коронавирусом, которые имеют сопутствующие заболевания. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Ставропольского края. В больнице снова заработают отделение нейрохирургии, гастроэнтерологии и офтальмологии.

Сейчас в здании больницы проводится дезинфекция. «Для дальнейшего лечения пациентов с ковидом в больнице останется одно отделение на 30 инфекционных и 10 реанимационных коек»,— говорится в сообщении. Также на 20 койках долечиваются пациенты, которые получили осложнения от COVID-19.

В Ставропольском крае 3 тыс. коек оборудованы для больных с коронавирусом. Ранее в штатный режим работы перешли 1,2 тыс. коек. «К концу марта рестуктуризация коснется 1,7 тыс. коек»,— отмечается в сообщении.

Наталья Шинкарева