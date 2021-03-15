Коронавирус в Черноземье: 32 умерли, 685 заражены за день

15 марта 2021 года число случаев заболевания коронавирусом в Черноземье достигло 222 тыс. (всего нарастающим итогом, считая выздоровевших и умерших пациентов), рассчитал “Ъ-Черноземье” по данным федерального оперштаба. За прошедшие сутки в шести регионах Черноземья официально зафиксировано 685 новых случаев заболевания (всего 222 626), в том числе:

Белгородская область +91 новый заболевший, всего выявлено 32 862 случая, умерли всего 519 пациентов;

+91 новый заболевший, всего выявлено 32 862 случая, умерли всего 519 пациентов; Воронежская область +226, всего 71 814, умер 2 151;

+226, всего 71 814, умер 2 151; Курская область +103, всего 32 446, умерли 508;

+103, всего 32 446, умерли 508; Липецкая область +95, всего 26 169, умерли 476;

+95, всего 26 169, умерли 476; Орловская область +68, всего 31 442, умерли 478;

+68, всего 31 442, умерли 478; Тамбовская область +102, всего 27 893, умерли 375.

За последние сутки в Черноземье зафиксированы 32 случая летального исхода пациентов с коронавирусом

21 пациент умер в Воронежской области, по трое — в Липецкой и Орловской областях, по двое — в Курской и Тамбовской областях, один — на Белгородчине. Число скончавшихся в макрорегионе теперь составляет 4 507.

Болезнь за последние сутки победили 490 жителей Черноземья (всего 202 665), в том числе:

Белгородская область +59 новых выздоровевших, всего 30 392;

+59 новых выздоровевших, всего 30 392; Воронежская область +229, всего 66 126;

+229, всего 66 126; Курская область +96, всего 29 163;

+96, всего 29 163; Липецкая область +23, всего 22 691;

+23, всего 22 691; Орловская область +59, всего 28 717;

+59, всего 28 717; Тамбовская область +24, всего 25 576.

В России за последние сутки выявлено 9 437 случаев COVID-19. Общее число заразившихся достигло 4 400 045. Выздоровели и выписаны за сутки 8 447 человека (всего 4 003 576), скончались за сутки 404 пациента с коронавирусом (всего 92 494).

Сергей Калашников