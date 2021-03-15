Взял не много, но сел основательно В Подмосковье вынесен приговор столичному судье

Мытищинский городской суд Московской области вынес приговор бывшему судье Кузьминского райсуда столицы Руслану Якубаеву. За небольшую взятку от фигуранта уголовного дела экс-судья отправился в колонию строгого режима на 4 года 6 месяцев и никогда не вернется к правосудию.

Полностью удовлетворив требования гособвинения, Мытищинский райсуд признал экс-судью виновным в получении взятки (ст. 290 УК), отправил господина Якубаева на 4 года 6 месяцев в колонию строгого режима и запретил ему на 4 года после отсидки занимать должности, связанные с госуправлением.

Уголовное дело в отношении господина Якубаева лично возбудил председатель СКР Александр Бастрыкин после того, как квалифколлегия судей дала комитету согласие на его привлечение к уголовной ответственности.

По данным СКР, основанным на оперативной разработке ФСБ, в Кузьминский райсуд из полиции поступили материалы об аресте обвиняемого в покушении на незаконное производство и сбыт наркотических средств в крупном размере (ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

Адвокат фигуранта Наталья Васильчикова попыталась договориться с судьей о смягчении участи своего клиента, однако тот в итоге сам обратился в ФСБ.

Часть взятки адвокат под контролем чекистов отвезла в деревню Подгорелки, расположенную в Мытищинском городском округе Московской области, где проживал господин Якубаев, и передала ему в салоне своей иномарки деньги, помеченные криминалистическим препаратом «Тушь-7».

Судью, чьи руки светились спецраствором, задержали, но потом отпустили, поскольку он является спецсубъектом. Всего служитель Фемиды получил 500 тыс. руб. из обещанного миллиона, но и этого хватило, чтобы в итоге со скандалом вылететь из судей и сесть надолго.

Николай Сергеев