COVID способствовал ей много к украшенью

В лос-анджелесском «Стейплс-центре» прошла 63-я церемония вручения наград американской Академии звукозаписи Grammy. Из-за пандемии COVID-19 ее перенесли с 31 января на 14 марта, а выступления музыкантов проходили не только в зале, но и в специальных декорациях за его пределами. Рассказывает Борис Барабанов.

Год назад на 62-й церемонии вручения премии Grammy только и разговоров было, что о молодости и обновлении. Все обсуждали Билли Айлиш, которая стала самым молодым музыкантом, выдвинутым в четырех главных номинациях — «Песня года», «Запись года», «Альбом года» и «Лучший новый артист». Вместе с ней в лидерах числились Лил Нэз Экс, смешавший в песне «Old Town Road» рэп и кантри на основе семпла из Nine Inch Nails, и корпулентная дива Лиззо, получившая больше всего номинаций. Казалось, Академия звукозаписи выбирается из застоя.

Но кто мог предположить, что музыкальная индустрия обновится до такой степени, что на следующей церемонии не будет сцены и зрительного зала, что номинанты будут ожидать оглашения приговора за столиками, разделенными серьезной дистанцией, и с масками на лицах. Сама эта картинка тогда, в январе 2020 года, показалась бы кадром из фильма-антиутопии.

А сейчас все выглядит так, словно ограничительные меры только подстегнули фантазию постановщиков и стилистов. Ну когда еще для Бейонсе придумали бы перчатки с длинными накладными ногтями? Когда певицы-номинантки подбирали бы защитные маски в тон роскошным вечерним платьям?

Впрочем, на церемонию повлияла не только пандемия COVID-19.

Борьба против расизма оказалась даже еще большим трендом в этом году, нежели обыгрывание разного рода защитных мер.

В номинации «Песня года» схлестнулись «Black Parade» Бейонсе и песня H.E.R. (Габриэллы Сармиенто Уилсон) «I Can't Breathe» («Я не могу дышать»). Обе композиции заработали голоса академиков на волне движения Black Lives Matter. Было бы странно, если бы в этой номинации по итогам 2020 года выиграла песня на другую тему. Победу одержала H.E.R. Соперничать с композицией, которая впрямую ассоциируется с убийством Джорджа Флойда, было сложно.

Но, возможно, еще более яркое свидетельство влияния общественных настроений в США на выбор академиков — появление темнокожего артиста (да к тому же женщины) в кантри-номинации. На награду за «лучший кантри-альбом» претендовала техасская певица Мики Гайтон. В своей номинации она проиграла Винсу Гиллу. Однако ее выступление с автобиографической песней «Black Like Me» стало одним из главных событий церемонии.

Женщины не только количественно лидировали в числе номинантов, но и просто чаще попадали в кадр. Триумфом феминизма на Grammy стало довольно однообразное по звуку R'n'B-попурри, исполненное Карди Би и «лучшим новым артистом» года Меган Ти Стэллион. Все, кто слышал их песню «WAP», гадали, как им удастся воспроизвести в эфире ее провокационный текст. Ведущий церемонии Тревор Ноа даже предупредил телезрителей: «Если у телевизоров есть ваши дети, скажите им, что это песня про купание кота». Припев песни «Wet-Ass Pussy» по просьбе телеканала CBS все же заменили на «Wet Wet Wet». Однако танцы исполнительниц на сцене в виде кровати c шестом для стриптиза были преисполнены недетского эротизма, а очертания складок на мелькавших в кадре гигантских подушках воспроизводили женские гениталии.

На церемонии было много провокационного, но еще больше — желания постановщиков передать сценическими средствами единение артистов и аудитории перед лицом пандемии, которая остановила весь гастрольный процесс и заставила и музыкантов, и их поклонников запереться в своих домах.

Очень трогательно было смотреть, как музыканты, отыграв свои номера в съемочном павильоне, не уходят за кулисы, а наблюдают выступления своих коллег, сидя тут же, у края съемочной площадки, поддерживают их, переквалифицировавшись в зрителей, по которым так соскучились артисты. Исходя из того же намерения продемонстрировать поддержку всем участникам музыкальной индустрии, постановщики устроили вручение Grammy за «лучший кантри-альбом» в старом нэшвиллском блюграсс-клубе Station Inn, а награду за «лучшее сольное поп-исполнение» Харри Стайлзу вручила Рашель Эрратчу, менеджер знаменитого клуба Troubadour, что в Западном Голливуде.

Акцент на мелких и независимых участников шоу-индустрии был самой сердечной нотой церемонии после традиционного перечисления музыкантов и продюсеров, покинувших этот мир в течение прошедшего года. В 2021 году этот сегмент шоу был беспрецедентно длинным, но это дало возможность услышать великолепные музыкальные номера, например, «Long Tall Sally» Литтл Ричарда в исполнении Бруно Марса.

25 декабря 2020 года после обнародования списков номинантов Grammy, “Ъ” перечислил музыкантов, за которых был смысл поболеть нашим соотечественникам. Однако ни пианисты Игорь Левит и Даниил Трифонов, ни дирижер Максим Емельянычев награду не выиграли. Так что остается радоваться только за русскоязычного казахского диджея Иманбека Зейкенова, который получил Grammy за ремикс на композицию рэпера Сент Джона «Roses». Ремикс был выпущен российским лейблом Effective Records, который стал первой отечественной звукозаписывающей компанией, в чьей коллекции есть настоящий золотой граммофончик.