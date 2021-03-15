Состоялась праздничная выдача ключей 6 и 7 литеров в ЖК «Свобода»!В Краснодаре дольщики двух домов ЖК «Свобода» получили ключи от своих квартир Дольщики двух литеров в прошлом проблемного ЖК на ул. Семигорская/Понтийская получили ключи от квартир. Речь идет о литерах 6 и 7

Дома жилого комплекса достроила краснодарская строительная компания ССК.

Строительство ЖК «Свобода» на пересечении улиц Семигорская и Понтийская начинала компания «Таурас-96» в 2009 году. Сроки сдачи домов не единожды переносились. С конца 2015 года краевой департамент по надзору в строительной сфере провел три проверки застройщика, результаты которых были направлены в правоохранительные органы. В ходе проверок стало известно, что компания должна подрядчикам более 200 млн руб. В 2016 году на «Таурас-96» был подан иск о банкротстве. Осенью 2016 года компания ССК заявила о готовности зайти на проблемные объекты. В марте 2017 года представители ССК, фирмы «Таурас-96» и администрации Краснодара подписали трехстороннее соглашение о взаимодействии по завершению строительства двух проблемных жилых комплексов в Восточно-Кругликовском микрорайоне кубанской столицы.

«Для дольщиков ЖК “Свобода” это не просто выдача ключей от их квартир. Это восстановление их прав как участников долевого строительства, достижение справедливости. Для компании ССК это, также, значимое событие, так как восстановлены права более 400 обманутых дольщиков», - прокомментировал гендиректор застройщика Александр Мелишев.

Отметим, что в конце 2018 года компанией ССК в эксплуатацию были сданы четыре литеры (14, 16, 18 и 19) ЖК «Восточно-Кругликовская — Черкасская». В 2020 году застройщик ввел в эксплуатацию ЖК «Крылья» по улице Черкасский, в состав которого вошли 29 литер жилого комплекса «Таурас-96».

Планируется, что в 2021 году будут сданы 3, 4 и 5 литеры ЖК «Свобода», в которых квартиры будут переданы обманутым дольщикам компании «Таурас-96». В 2022 году будут сданы 1, 2 и 9 литера этого жилого комплекса. В общей сложности будут восстановлены права более 1500 обманутых дольщиков компании «Таурас-96».