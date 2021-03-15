Глава Башкирии призвал усилить пропаганду вакцинации

Глава Башкирии Радий Хабиров призвал правительство республики усилить информирование жителей о вакцинации от вируса COVID-19. «Людям надо научиться умело объяснять суть и необходимость вакцинирования. Мы цифру 100 тыс. (вакцинированных. — "Ъ-Уфа") прошли, должны подойти к цифре 2 млн. Мы в самом начале пути»,— сказал он сегодня на оперативном совещании в правительстве.

Глава посетовал на то, что в правительство обращаются с разных предприятий и просят организовать вакцинацию сотрудников, однако впоследствии желающих сделать вакцину оказывается меньше, чем в заявке. «Людей нужно убеждать. Надо потихонечку кнопочку включать, пропаганду, объяснять людям»,— сказал он.

Нежелание жителей республики вакцинироваться Радий Хабиров связал с геополитикой. «Мы живем в лживом мире, где тысяча интересов сбиваются и сознательно-несознательно потоки лжи идут. А то, что происходит с нашей вакциной, это как всемирный заговор – опорочить ее, дискредитировать нашу вакцину, которая уже есть в пятидесяти странах мира»,— заявил он.

Дарья Кучеренко