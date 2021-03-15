Росимущество выставило на торги акции АО «Туапсеберегозащита» за 123 млн рублей

Российский аукционный дом по поручению Росимущество проведет открытый аукцион по реализации 100-процентного пакета акций АО «Туапсеберегозащита». Торги пройдут в рамках федеральной приватизации из прогнозного плана на 2020-2022 годы. Они состоятся 8 апреля. Начальная цена лотов - 123 млн руб., сообщили в пресс-службе РАД.

На сегодняшний день единственным источником дохода предприятия является сдача в аренду собственного недвижимого имущества. На балансе общества 35 объектов недвижимости (здания, сооружения, помещения) и восемь земельных участков в Краснодаре, Белореченске, Мостовском, станицах Саратовской, Отрадной, Новопокровской, и Старонижестеблиевской.

Самыми крупными активами АО «Туапсеберегозащита» являются складской комплекс по улице Московской, 77 в Краснодаре (3,1 тыс. кв. м), офисное помещение по улице Тургенева, 139 в Краснодаре (59,5 кв. м), а также прудовые хозяйства «Балка Касатая» (175 га) и «Центральный участок» (211 га) в станице Старонижестеблиевской Красноармейского района. Оба хозяйства сданы до 2030 года в аренду рыбоводному сельскохозяйственному предприятию «Ангелинское».

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Туапсеберегозащита» зарегистрировано в Краснодаре в 1996 году. Основной вид деятельности - инженерные изыскания в строительстве. Головной компанией является Росимущество. Уставный капитал общества – 147,56 млн руб. По итогам 2020 года чистые активы компании составили 150 млн руб., чистая прибыль – 1,13 млн руб.

Дмитрий Михеенко