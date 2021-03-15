В Калмыкии возбудили уголовное дело после смерти трех постояльцев интерната для престарелых от COVID-19

В Городовиковском районе Калмыкии возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ч. 3 ст. 236 УК РФ), которое по неосторожности повлекло смерть трех постояльцев БУ РК «Городовиковский дом-интернат для престарелых и инвалидов». Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Согласно версии следствия, с 8 по 23 января неустановленные сотрудники дома-интерната занимались своими обязанностями, имея симптомы коронавируса. Это повлекло массовое заболевание постояльцев учреждения, в результате чего трое из них умерли. Следствие устанавливает обстоятельства дела.

Наталья Шинкарева