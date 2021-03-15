Осужденная за мошенничество экс-риэлтор из Самары обвиняется в похищении у клиентов 21 млн рублей

Жительница Самарской области предстанет перед Железнодорожным районным судом Самары по обвинению в мошенничестве (ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ей вменяется хищение у граждан 21 млн руб. под видом оказания риэлторских услуг. Об этом в понедельник сообщает ГУ МВД по Самарской области.

«Обвиняемая, являясь руководителем общества с ограниченной ответственностью, оказывая жителям Самары риэлторские услуги, под предлогом исполнения договорных обязательств по оформлению в собственность объектов недвижимости, завладела денежными средствами четырех клиентов в общей сумме 21 млн руб.»,– говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что обвиняемая не собиралась оказывать услуги потерпевшим, а их деньгами она распорядилась по своему усмотрению. В настоящее время материалы уголовного дела вместе с утвержденным обвинением направлены в суд. Обвиняемая ранее уже была осуждена за мошенничество на два года колонии общего режима. Сейчас она отбывает наказание в исправительном учреждении.

Георгий Портнов