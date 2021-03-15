Помещения УХБК в Уфе оценили в 747 млн рублей

Залоговые кредиторы ОАО «Уфимский хлопчатобумажный комбинат» (УХБК) — Россельхозбанк и Запсибкомбанк — утвердили условия продажи имущества компании-банкрота на улице Менделеева, сообщается в реестре сведений о банкротстве.

Начальная стоимость продажи восьми помещений здания УХБК общей площадью 19,2 тыс. кв. м., двухэтажного гаража 731,2 кв. м, права аренды участка под зданиями УХБК и ТРК «Иремель» площадью 41,8 тыс. кв. м и прилегающего участка площадью 17 тыс. кв. м, находящихся в залоге у Россельхозбанка, утверждена в размере 669,6 млн руб. Имущество будет выставлено на торги единым лотом, когда собрание кредиторов утвердит дату торгов, пояснил "Ъ-Уфа" конкурсный управляющий УХБК Александр Барбашин.

Второй лот – помещения на первом этаже УХБК площадью 1,17 тыс. кв. м, находящиеся в залоге у Запсибкомбанка, будут выставлены на торги по начальной цене 77,8 млн руб.

УХБК был признан банкротом в 2020 году. Общий размер требований кредиторов оценивается в более чем 2 млрд руб., в том числе требования крупнейшего кредитора — Россельхозбанка — 1,7 млрд.

По данным открытых источников, УХБК на 78,3% принадлежит Марселю Юсупову, еще 14,4% – у Рафаэля Вахитова.

Влада Шипилова