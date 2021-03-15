На Кубани в 2020 году выявили 1742 фальшивых купюры

В Краснодарском края за 2020 года в банковской системе выявили и передали в правоохранительные органы 1742 поддельные купюры. Об этом сообщает пресс-служба Южного ГУ Банка России.

По данным регулятора, чаще всего выявлялись купюры крупного номинала: 1007 купюр достоинством 5 тыс. руб. и 581 купюра номиналом 1 тыс. руб. Поддельные монеты в 2020 года на территории региона не выявлялись.

Всего в регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в 2020 году было выявлено 4,3 тыс. поддельных банкноты и пять поддельных монет. В пресс-службе Южного ГУ Банка России отмечают, что уровень фальшивомонетничества в России остается стабильно низким — семь подделок на 1 млн банкнот в обращении.

Всего за 2020 год в банковской системе страны было обнаружено около 48,3 тыс. поддельных денежных знаков Банка России и 1,7 тыс. фальшивых банкнот иностранных государств.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, за первое полугодие 2020 года в банках Краснодарского края было выявлено 705 денежных купюр с признаками подделки. Большая часть подделок также была крупного номинала: 5 тыс. руб. (368 штук) и 1 тыс. руб. (235 штук).

Алексей Белянин