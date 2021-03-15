Еще 47 человек заразились коронавирусом в Татарстане

За сутки в Татарстане выявили 47 новых случаев коронавируса. Один из них оказался завозным, 46 — контактными. 17 человек госпитализировано, 30 получают лечение на дому. Об этом говорится в сообщении оперштаба региона по борьбе с инфекцией.

Среди заболевших — трое несовершеннолетних и 14 человек старше 60 лет. В Казани подтвердили 22 новых случая, в Набережных Челнах — семь, в Альметьевском и Менделеевском районах — по три, в Актанышском, Верхнеуслонском, Елабужском, Зеленодольском, Камско-Устьинском — по два, в Кайбицком и Тетюшском — по одному.

Всего в Татарстане зарегистрировали 18 733 случаев COVID-19.Выздоровели за весь период 15 354, в том числе 11 за минувшие сутки. Скончались 375 пациентов.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

"Ъ-Казань"