В Тюменской области возбудили уголовное дело против владелицы частного дома престарелых

СКР по Тюменской области возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) в отношении женщины, организовавшей частный дом престарелых. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, с января 2013 по январь 2021 года подозреваемая организовала частный пансионат у себя в доме в дер. Черноярка Нижнетавдинского района, где предоставляла места для проживания пожилым людям, нуждающимся в уходе, и оказывала социальные услуги с нарушением правил пожарной безопасности. В данный момент по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление и сбор доказательственной базы.

Напомним, с начала января, после пожара в пансионате в поселке Боровский, где погибли семь человек, в домах престарелых Тюменской области начались массовые проверки. Региональная прокуратура объявила, что по итогам проверок нарушения были выявлены в 28 социальных организациях. Прокурор Тюменской области Владислав Московских заявил, что все обнаруженные объекты войдут в реестр поставщиков социальных услуг и будут на постоянном контроле всех ведомств.