Для соцучреждений Волгоградской области построят новые газовые котельные

Для отопления социально значимых учреждений семи населенных пунктов Волгоградской области в 2021 году построят восемь автономных газовых котельных. Об этом сообщили в областной администрации.

По информации регионального комитета ЖКХ, новые источники теплоснабжения появятся в селах Царев и Маляевка Ленинского района области: они будут отвечать за отопление детских садов, школы и местного клуба. Работа проводится в рамках госпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Волгоградской области».

Кроме того, такие котельные введут одновременно с детскими садами в Волжском, Урюпинске, Михайловке, рабочем поселке Новониколаевский, а также селе Матышево Руднянского района. Здания строят по региональному проекту «Содействие занятости» нацпроекта «Демография».

Мария Шахрай