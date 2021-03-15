В Тюмени железнодорожный вагон сошел с рельс и перекрыл трассу в сторону аэропорта

На железнодорожном переезде в Тюмени грузовой вагон сошел с рельс и блокировал проезд по дороге в сторону аэропорта «Рощино», сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Тюменской области.

«Ограничено движение транспорта по Ирбитскому тракту в сторону аэропорта Рощино. Сейчас решается вопрос о перенаправлении транспорта, следующего в сторону Ирбитского тракта и аэропорта, по Старорощинскому шоссе. Предпринимаются меры по освобождению проезжей части от вагона», — отметили в пресс-службе.

В ГИБДД рекомендуют автомобилистам отложить несрочные поездки в сторону Ирбитского тракта до восстановления движения.