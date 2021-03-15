В Сочи во время пожара в многоквартирном доме погиб мужчина и его сын

Два человека погибли во время пожара в многоквартирном доме по ул. Красноармейской в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

По данным регионального управления МЧС, сообщение о возгорании поступило 15 марта 2021 года в 4:01. Прибывшие на место пожарные выяснили, что пожар произошел в квартире, расположенной на пятом этаже. Спустя семь после прибытия спасателей возгорание удалось локализовать на площади 20 кв. м. в 4:25 пожар был полностью потушен. В ходе тушения было эвакуировано пять человек. К ликвидации возгорания привлекали 40 человек и 12 единиц техники, в том числе от МЧС России – 17 человек личного состава и пять единиц техники.

Как утверждают следственные органы 39-летняя женщина, также проживавшая в квартире, смогла выбраться во время пожара: по данным СМИ, она смогла выпрыгнуть из окна – сейчас ее здоровью ничего не угрожает. Тела мужчины и ребенка были обнаружены после ликвидации возгорания.

В настоящее время по факту пожара проводится доследственная проверка, назначено проведение судебно-медицинских экспертиз. По предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание. СМИ также сообщают, что пожар случился из-за электросамоката, который стоял на зарядке.

Алексей Белянин