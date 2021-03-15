Невостребованные квартиры в ЖК «Любимов» могут перевести в административные помещения для малого бизнеса

Для разработки единой концепции развития малого и среднего предпринимательства на территории микрорайона «Любимов» в Березниках создана специальная комиссия: она, в частности, должна согласовать перечень услуг, под которые можно будет переводить квартиры в нежилые помещения. Об этом сообщает пресс-служба краевого минстроя.

Ранее глава Прикамья Дмитрий Махонин в ходе визита в Березники предложил переводить первые этажи новостроек ЖК «Любимов», которые не пользуются спросом у будущих жильцов, в административные помещения для малого и среднего бизнеса, например для оказания бытовых и образовательных услуг.

В общей сложности в микрорайоне Любимов планируется возвести 29 многоквартирных домов (три очереди). На данный момент завершено строительство 13 объектов, продолжается возведение еще 16 домов. Строительство находится под контролем аппарата полпреда и правительственной комиссии по недопущению негативных последствий техногенной аварии, вызванной затоплением рудника Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае. Проект финансируется из трех источников: федерального, краевого бюджетов и средств ПАО «Уралкалий». На сегодня общая сумма финансирования составляет 10,5 млрд руб.

В конце января 2021 года стало известно, что три жилых дома ЖК «Любимов» будут сданы раньше срока: это дома, расположенные по ул. Ивана Дощеникова, 1, ул. Геннадия Братчикова, 2, и ул. Строителей, 10.