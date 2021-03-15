В Ярославской области строят газопровод для 300 сельских семей

В Ростовском районе Ярославской области начинаются работы по прокладке газопровода, общей протяженностью 15 км, сообщили в региональном департаменте ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов. Новые сети будут проложены от газораспределительной станции Петровск до деревень Перово и Захарово. В настоящий момент завершены проектно-изыскательские работы. Окончание строительства газопровода запланировано на 2022 год.

В департаменте пояснили, что работы проводятся в рамках программы развития газоснабжения и газификации регионов ПАО «Газпром». Проектирование и строительство объекта организованы ООО «Газпром межрегионгаз». Прокладка новых сетей позволит газифицировать более 300 домов в Ростовском районе.

По данным департамента, в этом году в рамках региональной программы «Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» построят 55 км сетей.

«Вместе с «Газпромом» в 2021 году будет завершена прокладка двух межпоселковых газопроводов»,— уточнили в департаменте.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что в ближайшие пять лет компания «Газпром» вложит в газификацию Ярославской области около 27 млрд руб. Соответствующее соглашение было подписано в сентябре 2020 года.

Дарья Сабаева