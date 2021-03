Травмы головы увеличивают риск развития деменции

Новое исследование медицинской школы Перельмана в Пенсильванском университете показало, что травмы головы (ЧМТ) имеют долгосрочные последствия и могут привести к деменции в зрелом возрасте.

В течение 25 лет ученые пытались выявить взаимосвязь этих повреждений с деменцией у различных половых и расовых групп — мужчин и женщин, темнокожих и белокожих. Предыдущие данные о черепно-мозговых травмах ограничивались только отдельными группами населения, военными базами данных и медицинскими заявлениями.

«Черепно-мозговая травма — существенный фактор риска возникновения деменции, но его можно предотвратить. Наше исследование доказывает, что количество травм играет важную роль: число повреждений взаимосвязано с высокой вероятностью развития деменции. Дозозависимость этой ассоциации предполагает, что профилактика черепно-мозговой травмы может снизить риск возникновения деменции в более позднем возрасте. Хотя повреждение головы не единственный фактор развития деменции, это одна из причин, которую можно скорректировать, соблюдая требования безопасности,— ношение шлема и ремня безопасности»,— утверждает Андреа Шнайдер, ведущий автор исследования, доктор медицинских наук и доцент кафедры неврологии Пенсильванского университета.

Испытание показывает, что в сравнении с людьми без ЧМТ в истории болезни у пациентов с одной травмой вероятность появления деменции повышается в 1,25 раза, а два и более повреждения увеличивают риск в два раза в сравнении с теми, кто перенес травму единожды.

Для демонстрации взаимосвязи между черепно-мозговыми травмами и деменцией в течение 25 лет ученые собрали и проанализировали данные участников из четырех различных общин на территории Соединенных Штатов. В среднем возраст пациентов не превышал 54 года, 56% из них были женского пола и 27% — темнокожие. Осмотры и наблюдения проводились при помощи шести личных визитов в клинику и полугодового наблюдения по телефону. Некоторые участники предоставляли информацию о травмах в виде самоотчетов или из истории болезни в больничной карте.

Предыдущие исследования деменции и ЧМТ показывают, что вероятность появления деменции у женщин выше, чем у мужчин. А у темнокожих участников риск выше, чем у белокожих. Прежние испытания не оценивали возможные различия в зависимости от пола и расы. Более поздние работы доказали, что высокая вероятность развития деменции из-за травмы головы более выражена у белокожих участников по сравнению с темнокожими. Авторы подчеркивают, что для более точной информации необходимо больше исследований о влиянии пола и расы на возникновение заболевания.

«Учитывая сильную связь травмы головы с деменцией, существует большая потребность в будущих исследованиях, направленных на профилактику и стратегии вмешательства по снижению риска появления деменции после повреждения головы. Результаты этого исследования уже привели к нескольким текущим проектам, которые направлены на изучение половых и расовых различий в вероятности развития деменции, связанной с травмой головы»,— заключает Андреа Шнайдер.

По материалам Andrea L. C. Schneider, Elizabeth Selvin, Lawrence Latour, L. Christine Turtzo, Josef Coresh, Thomas Mosley, Geoffrey Ling, Rebecca F. Gottesman. Head injury and 25-year risk of dementia. Alzheimer's & Dementia, 2021 г.

Анастасия Синюкова