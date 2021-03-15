Марс можно исследовать прямо на Земле

Марсоход Persevrance, исследующий поверхность соседней планеты, получил «помощника» – данные, которые прибор присылает на Землю, NASA будет сравнивать с данными с озера Салда – оно расположено в Турции.

Дело в том, что американским исследователям кажется, что камни на берегах турецкого озера очень похожи по строению на камни, которые видит на Марсе Perseverance. Аппарат приземлился в кратере Езеро на Марсе в феврале, ученые считают, что в этих местах 3,5 млрд лет назад протекала речка.

Особенное внимание камни Салды привлекли ученых-астрофизиков неспроста. Дело в том, что эти камни – плоды миллионолетнего труда местных бактерий. Основываясь на этой зыбкой почве, ученые NASA тем не менее делают предположение, что на Марсе очень давно могла бы быть жизнь – так как причудливо пористая структура турецких камней создавалась не только водой и ветрами, но и трудами микробов. И надо сказать, что исследователи имеют на озере Салда шанс провести еще десятилетие – именно в 2031 году с Марса будут доставлены собственно образцы грунта, которые помогут понять, были ли в этих, столь похожих на некоторые земные условия камнях, микробы, то есть жизнь.

Perseverance – это уже девятый случай, когда созданный NASA прибор приземляется на Марс. Среди задач нового марсохода – помимо сбора данных о геологической структуре планеты, о ее климате – подготовить Марс к тому, чтобы раскинуть там поселение людей. Правда, первое подобного рода поселение, по замыслу NASA, прежде должно появиться на Луне.

Виталий Логофет