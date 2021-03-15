На Кубани на экс-директора фирмы «Стройград» завели дело о невыплате зарплаты

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении бывшего гендиректора ООО «Стройград», которого подозревают в невыплате зарплаты. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, руководитель компании с декабря 2019 по март 2020 года не платил двум сторожам зарплату. Размер задолженности составил 178 тыс. руб. Следователи утверждают, что возможность гасить долги у главы организации была.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.145.1 УК РФ (невыплата зарплаты свыше двух месяцев). В настоящее время следователи изучают документацию организации, необходимую для проведения судебно-бухгалтерской экспертизы. Расследование дела продолжается.

По данным СПАРК, в Лабинске зарегистрировано две организации под названием ООО «Стройград». Обе занимаются строительством жилых и нежилых зданий. Одна из них в настоящее время проходит через процедуру банкротства.

Алексей Белянин