Сбербанк приобрел оборудование для диагностики коронавирусной инфекции для больниц города Перми

Сбербанк приобрел современное и высокотехнологичное оборудование для обследования пациентов с коронавирусной инфекцией для больниц города Перми.

Кардиорегистраторы для суточного мониторирования ЭКГ «МИОКАРД-ХОЛТЕР-2» были переданы ГБУЗ Пермского края «Клиническая медико-санитарная часть №1» в рамках реализации благотворительной программы банка.

Переданное банком медицинское оборудование предназначено для комплексного суточного мониторирования работы сердца пациента. Оно призвано обеспечить своевременное выявление нарушений состояния пациентов, освободить медперсонал больницы от дополнительной работы и значительно ускорить обследование пациентов.

Марина Обухова, главный врач ГБУЗ Пермского края «Клиническая медико-санитарная часть №1»:

«Диагностический метод электрокардиографии рекомендуется всем пациентам с коронавирусной инфекцией. Кардиорегистратор для мониторирования без экрана для комплекса суточного мониторирования ЭКГ "МИОКАРД-ХОЛТЕР-2" способствует мониторингу состояния работы сердца в процессе лечения, своевременному выявлению нарушений ритма и других побочных эффектов и правильному подбору медикаментозной терапии у пациентов».

ГБУЗ Пермского края «Клиническая медико-санитарная часть №1» в период эпидемии COVID-19 была перепрофилирована для оказания медицинской помощи пациентам с пневмонией и коронавирусной инфекцией. Актуальной задачей врачей является правильная организация обследования, лечения и наблюдения пациентов с коронавирусной инфекцией в стационаре, и на дому.

Константин Подвальный, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

«Сбербанк трансформируется в технологическую компанию и с готовностью помогает внедрять современные решения и оборудование в жизнь, в частности – в работу врачей в период пандемии. Я уверен, что переданные медицинскому учреждению приборы станут надежными помощниками для врачей и, в конце концов, поспособствуют сохранению самого важного – жизни и здоровья людей».