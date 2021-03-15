За сутки в Ярославской области умер от коронавируса один человек и 103 заболели

В Ярославской области за прошедшие сутки произошла еще одна смерть от коронавирусной инфекции, сообщил федеральный оперативный штаб. По данным оперативного штаба, в регионе в течение последних суток было зафиксировано 103 новых случая заболевания COVID-19. За это же время в области 86 человек выздоровели и выписаны из больниц.

По сведениям на 15 марта всего в Ярославской области с начала пандемии коронавирусной инфекции выявлено 34574 случая заболевания COVID-19. Из общего числа заболевших коронавирусом 33233 человека вылечились. 452 пациента, болевших коронавирусом, умерли.

Антон Антонов