«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Куда можно вложить миллион и более рублей? Какие основные идеи для инвесторов существуют на финансовом рынке? Эти вопросы экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов обсудил с руководителем управления по работе с финансовыми активами дирекции по работе с частными клиентами Ситибанка Михаилом Знаменским.

— Что в текущих условиях можно предложить инвесторам? Где они могут получить хорошую доходность с наименьшими рисками?

— В рамках классического подхода Ситибанка в работе с инвесторами мы в первую очередь призываем обратить внимание на составление сбалансированного и диверсифицированного инвестиционного портфеля. Только когда эта цель выполнена, мы предлагаем и рассматриваем какие-то тактические идеи. Говоря о тактике, все опять же, наверное, хотят услышать, что если масштабная вакцинация населения пройдет успешно, и действие препаратов будет соответствовать ожиданиям большинства, то стоит ожидать дальнейшего восстановление глобальной экономики. От ее перезапуска больше всего выигрывают акции сектора стоимости, так называемый value, и акции циклических секторов. Сейчас, конечно, ротация там идет полным ходом, и, судя по динамике рынка, этот тренд продолжится.

Если центральные банки развитых стран сохранят текущий курс мягкой монетарной политики — здесь мы говорим, прежде всего, о ФРС США — то в течение этого и начале следующего года мы ожидаем хорошую динамику у акций стоимости и акций цикличных секторов экономики. Хотя кто-то говорит, что это перемещение инвесторов однозначно может повлиять на основные “голубые фишки” IT-сектора. Возможно, компании малой и средней капитализации развитых стран или сектора здравоохранения покажут более сильную динамику, а крупные замедлятся.

— Какой, с вашей точки зрения, основной риск в 2021 году?

— Стратегически на данный момент мы отмечаем рост доходности облигаций США — об этом пока мало говорят, но это первый звоночек. Такое положение дел потенциально может заставить ФРС США в четвертом квартале этого года снизить объемы количественных смягчений, да и рынки этого очень боятся, так как все понимают, что ликвидность — это один из основных драйверов. Также волатильности в принципе могут способствовать ротации инвесторов из сектора акций роста в циклический, если крупные IT-игроки немножко замедлятся, и чуть лучше будут себя чувствовать те, кто больше всего пострадал от коронавирусных ограничений в 2020 году.

Если говорить о нашем Центральном банке, то здесь предупреждают о выборе правильной инвестиционной стратегии и о том, как составлять портфель. Хотя в то же самое время, я бы сказал, основной вопрос: не где инвестировать, а как? И, конечно, в данном случае ЦБ выполняет свою основную функцию мегарегулятора — старается защитить инвестиционное сообщество. Но та категоризация, которая сейчас происходит, как нам кажется, призвана защитить самих инвесторов в том числе и на новых для них рынках.

К сожалению, порой даже квалифицированные по капиталу инвесторы — 6 млн руб. — чаще всего основной критерий, по которому они квалифицируются в России — не обладают достаточными знаниями в принципах диверсификации и портфельном подходе, поэтому нам кажется, фундаментальные риски идут в первую очередь от поведенческих предубеждений. Например, есть «эффект толпы», ощущение самоуверенности или неспособность заметить и принять во внимание важную для инвесторов информацию. Но опять же мы продолжаем фокусироваться на качественном обучении и своевременном информировании клиентов, к чему и призывает регулятор. Поэтому здесь, как нам кажется, в предыдущие годы проблемы, связанные с низким образованием или с непониманием того, что происходит на рынках, постепенно уходят, что не может не радовать.

— Вы работаете с богатыми премиальными клиентами. С вашей точки зрения, как изменилось их поведение за период пандемии? Все-таки это было достаточно тяжелое и серьезное испытание для инвесторов. Какие радикальные изменения произошли в деятельности богатых клиентов?

— Я думаю, в Ситибанке ситуация схожа с общерыночным трендом. Мне кажется, что в условиях снижающихся ставок по депозитным вкладам премиальные клиенты, как и все в принципе, ищут новые способы приумножения капитала. Происходящие изменения приближают нас в России к ситуации, схожей с той, которая происходит в развитых экономиках, где ставки по депозитам уже давно близки к нулю, нулевые, а иногда даже отрицательные.

Поэтому здесь спрос на инвестиционные решения исторически значительно выше, и эта тенденция, видимо, постепенно мигрирует к нам. Также одним из факторов усиления интереса к инвестициям стало и наличие большего количества времени, особенно в период карантина, когда у многих появились свободные средства, которые не были потрачены на отпуск и так далее. Именно в 2020 году, и здесь это радостно отметить, в Ситибанке рекордно выросла доля активных клиентов, увеличился спрос как на простые для понимания, “коробочные продукты”, например, на классические сбалансированные инвестиционные фонды, так и на более сложные решения для квалифицированных инвесторов.