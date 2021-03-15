На развитие Минераловодского региона СКЖД направят 1 млрд рублей

В 2021 году на развитие инфраструктуры Минераловодского региона Северо-Кавказской железной дороги ОАО РЖД направит около 1 млрд руб., сообщает пресс-служба СКЖД.

Как отмечается в сообщении, в этом году в планы входит реконструировать путь на участке между станциями Ессентуки и Кисловодск и модернизировать автоматические системы регулирования движения поездов на четырех перегонах участка Минеральные Воды — Кисловодск. Капитально отремонтированы будут 2,5 км пути и уложены девять новых стрелочных переводов. «Для удобства маломобильных пассажиров запланирована укладка тактильной плитки на 10-ти вокзалах и остановочных пунктах, включая Лермонтовский, Бештау, Скачки, 5 км, Золотушка, Новопятигорск, Змейка, Минутка, Белый Уголь и Машук»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева