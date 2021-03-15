В Оренбуржье с конца февраля выявляют не более 90 зараженных COVID-19 в день

В Оренбуржье зафиксировано 80 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за 24 часа. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

В регионе с 26 февраля выявляют менее 90 случаев заражения COVID-19 за сутки. Всего в Оренбуржье число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 38 729. Умерли 673 человека, в том числе четыре пациента за последние сутки.

По общему числу инфицированных Оренбуржье находится на седьмом месте в ПФО после Нижегородской, Ульяновской, Саратовской, Самарской областей, Пермского края и Пензенской области.

Андрей Сазонов