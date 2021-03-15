В 2020 году четыре компании из УрФО впервые вышли на облигационный рынок

Четыре компании из Уральского федерального округа (УрФО) в 2020 году впервые разместили выпуски облигаций на общую сумму 4,4 млрд руб., сообщила пресс-служба Уральского ГУ Банка России. По данным “Ъ-Урал”, речь идет о компаниях «Брусника. Строительство и девелопмент» (Екатеринбург), ООО «Сибнефтехимтрейд» (Тюмень), ООО «Простор» (Екатеринбург) и научно-производственном объединении «Курганприбор».

Согласно данным Rusbonds, объем эмиссии ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» составил 4 млрд руб., срок их погашения — 2023 год. ООО «Сибнефтехимтрейд» выпустило облигаций на сумму 300 млн руб., срок погашения — 2024 год. Объем эмиссии ООО «Простор» составил 20 млн руб., бумаги разметили до 2021 года. АО «НПО "Курганприбор"» разместил облигации на сумму 108 млн руб. до 2025 года.

По словам заместителя начальника Уральского ГУ Банка России Светланы Фурдуй, для российского облигационного рынка главными событиями прошлого года стала рекордная сумма первичных размещений и появление на рынке новых имен. «В корпоративном сегменте с крупными займами от миллиарда рублей и выше на рынок впервые вышли порядка 20 российских компаний. Среди них — один из застройщиков Свердловской области, он привлек 4 млрд руб. Также растет число эмитентов с выпусками небольшого объема. Это говорит о том, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию, бизнес доверяет фондовому рынку. Облигации остаются привлекательным инструментом заимствования как для крупных, так и для небольших компаний»,— сказала она.

Всего в прошлом году уральские компании разместили 17 выпусков облигаций на общую сумму почти 63 млрд руб. Как сообщила пресс-служба Уральского ГУ Центробанка, число выпусков и сумма заимствований относительно 2019 года сократились на 43 и 6% соответственно. Наибольшее количество эмитентов — 14 предприятий — находятся в Свердловской области. Еще семь компаний, разместивших облигации, располагаются в Челябинской области, пять — в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО).

По данным Банка России, самая большая сумма облигационных заимствований — более 187 млрд руб. — зафиксирована у лизинговой компании из ЯНАО. Минимальный объем — у сельскохозяйственного предприятия из Свердловской области — 20 млн руб. Всего на рынке облигаций присутствуют 30 эмитентов из УрФО, в обращении находятся 77 выпусков. «Активность в выпуске облигаций демонстрируют предприятия малого и среднего бизнеса, работающие в сферах строительства, девелопмента, торговли и услуг»,— говорится в сообщении Центробанка.

Михаил Мананников