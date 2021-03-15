Экс-министр промышленности Пермского края возглавил казанский «Агротехмашстройсервис»

Экс-глава министерства промышленности Пермского края Кирилл Хмарук стал новым гендиректором казанского ЗАО «Агротехмашстройсервис». Информация об этом опубликована в базе «СПАРК-Интерфакс».

Отмечается, что пермская компания «Никнас», чьим совладельцем является господин Хмарук, на торгах купила у ПАО «Мотовилихинские заводы» 100% долей «Агротехмашстройсервиса». Стоимость сделки превысила 164 млн руб.

ЗАО «Агротехмашстройсервис» занимается производством гигиенических средств под торговой маркой «Нега». ПАО «Мотовилихинские заводы» получило казанскую компанию под контроль в 2009 году за долги бывшего акционера предприятия Марата Загидулова.

"Ъ-Казань"