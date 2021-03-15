В 2020 году Ярославская область экспортировала металлопродукции на $42 млн, сообщили в департаменте регионального развития и внешнеэкономической деятельности правительства области. В сообщении отмечается, что экспорт металлопродукции по сравнению с 2019 годом вырос на 17,8%.

В департаменте уточнили, что Ярославская область экспортирует широкий спектр готовой продукции, созданной из сплавов цветных и черных металлов, а также заготовок. По данным департамента, регион поставляет свою металлопродукцию в страны СНГ, Евросоюз, Китай, а также в несколько азиатских и африканских государств. Всего предприятия Ярославской области поставляют металлопродукцию почти в 50 стран.

По словам директора департамента Галины Пенягиной, в 2020 году на 75% увеличилось количество поставок металлических изделий из Ярославской области в страны дальнего зарубежья. В то время как количество поставок в страны СНГ снизилось на 25%.

«При этом импорт в этом секторе за тот же период снизился на 34%, из чего следует, что компании региона расширяют производственную кооперацию с российскими поставщиками»,— уточнила госпожа Пенягина.

Дарья Сабаева