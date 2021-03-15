В Самарской области за сутки умерли два человека с COVID-19

За сутки в Самарской области было выявлено 235 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За это время из больниц региона были выписаны 228 пациентов. Также за прошедшие 24 часа в Самарской области скончались два человека, у которых ранее был диагностирован COVID-19. Об этом в понедельник сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Всего за время пандемии в Самарской области было выявлено 52437 зараженных COVID-19. За этот период в регионе скончались 987 человек с подтвержденным коронавирусом.

Георгий Портнов