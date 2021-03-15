Песчаная буря в Китае

15 марта сильная песчаная буря обрушилась на Пекин. В аэропортах отменены сотни рейсов, нормы загрязнения воздуха в некоторых районах столицы превышены более чем в 150 раз. Кадры из Китая — в фотогалерее “Ъ”.
15 марта сильная песчаная буря обрушилась на Пекин. В аэропортах отменены сотни рейсов, нормы загрязнения воздуха в некоторых районах столицы превышены более чем в 150 раз. Кадры из Китая — в фотогалерее “Ъ”.
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