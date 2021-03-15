Рост числа ТСО в Красноярском крае приводит к сбою работы энергосистемы

Огромное количество территориальных сетевых организаций (ТСО) наносит урон энергосистеме Красноярского края, заявили в компании «Россети Сибирь». По данным энергетиков, всего их в регионе 49. И это количество ежегодно растет. В 2020 году в регионе произошло 171 нарушение электроснабжения в сетях ТСО и 234 в других организациях, что составляет 22% от общего количества нарушений энергоснабжения в регионе.



«Большое количество территориальных сетевых организаций не способствует повышению надежности электроснабжения. Так, многие из ТСО не способны качественно оказывать услуги по передаче электроэнергии по причине недостаточной материально-технической обеспеченности. В то же время филиал „Россети Сибирь“ располагает всей необходимой техникой, ресурсами, высококвалифицированным персоналом для выполнения задач по бесперебойному электроснабжению потребителей. Консолидация — вот путь повышения качества услуг передачи электроэнергии и сокращения потерь»,— считает заместить директора филиала компании «Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго» Сергей Дмитрюков.

Специалисты энергокомпании в качестве решения проблемы предлагают ужесточить количественные и качественные критерии отнесения владельцев электросетевого хозяйства к ТСО. Например, суммарная мощность трансформаторов должна быть не менее 250 МВА, а протяженность линий электропередачи — не менее 1000 км, также необходимо наличие собственной ремонтно-производственной базы и возможности оперативного реагирования, в том числе call-центров для круглосуточной поддержки потребителей.

В самой компании готовы принимать на баланс разрозненные сети. За три года — с 2017-го по 2020-й — в «Красноярскэнерго» консолидированы и приведены в порядок 713 км линий электропередачи и 253 трансформаторных подстанции.

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