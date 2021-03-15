В Красноярском крае около 20 школьников обратились к медикам, следователи проводят проверку по факту отравления

В Железногорске (Красноярский край) следователи проводят проверку по факту отравления школьников. Как сообщает пресс-служба СКР по региону, в минувшие выходные учащиеся «Школы космонавтики» в возрасте от 15 до 17 лет обратились в медпункт с жалобами на боли в животе, троих госпитализировали.

«В настоящее время специалистами МРУ №51 ФМБА России проводятся мероприятия по установлению источника заражения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее прокуратура уже сообщала о нарушениях в организации питания в этом учебном заведении. Тогда в продуктах установили превышение содержания микроорганизмов. Прокуратура внесла представление «Центру питания», занимающегося организаций питания в школе. В отношении шеф-повара возбудили административное дело из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания (ст. 6.6 КоАП РФ).

В начале марта этого года в Красноярске из-за салатов отравились более 100 детей, из которых более половины госпитализировали с признаками иерсиниозной инфекции. Возбуждены уголовные дела о нарушении санитарных норм и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Юлия Сасевич