15 марта, понедельник
Войти в профиль
Красноярск. Сибирь

Коротко

Новости

все новости

новости компаний

Назначен новый директор Новосибирского государственного художественного музея

Директор Новосибирского государственного художественного музея Сергей Дубровин уволен с 13 марта, сообщает пресс-служба министерства культуры Новосибирской области. Господин Дубровин, который возглавлял музей с 1994 года, продолжит работу в его стенах, он займется развитием просветительской деятельности. Временно исполняющим обязанности директора назначен заместитель директора Юрий Яшкин.

Новосибирский государственный художественный музей работает с 1958 года. В музее хранится более 12 тыс. произведений искусства, начиная с 16 века, значительная часть из которых представлена в постоянной экспозиции. Ежегодно в НГХМ проходит около 80 выставок классического и современного искусства.

Даниил Тарабукин


Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

В регионе

интервью

новости компаний

Профиль пользователя