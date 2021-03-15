Назначен новый директор Новосибирского государственного художественного музея

Директор Новосибирского государственного художественного музея Сергей Дубровин уволен с 13 марта, сообщает пресс-служба министерства культуры Новосибирской области. Господин Дубровин, который возглавлял музей с 1994 года, продолжит работу в его стенах, он займется развитием просветительской деятельности. Временно исполняющим обязанности директора назначен заместитель директора Юрий Яшкин.

Новосибирский государственный художественный музей работает с 1958 года. В музее хранится более 12 тыс. произведений искусства, начиная с 16 века, значительная часть из которых представлена в постоянной экспозиции. Ежегодно в НГХМ проходит около 80 выставок классического и современного искусства.

Даниил Тарабукин