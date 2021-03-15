В Тюменской области зарегистрировали 75 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Тюменской области выявили 75 новых случаев коронавируса, четыре человека скончались, сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с заболеванием. С начала пандемии в Тюменской области коронавирусом заразились 32 506 человек. Более 30,6 тыс. пациентов выздоровели, 334 человека скончались.

В России за минувшие сутки зарегистрировали еще 9 437 случаев COVID-19 в 83 регионах. С начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились 4 400 045 россиян. Из них более 4 млн человек выздоровели, 92 494 — скончались.

Режим самоизоляции в Тюменской области для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями продлен до 28 марта. К 1 марта более 41 тыс. жителей региона поставили первый компонент вакцины от COVID-19, 21,7 тыс. человек завершили вакцинацию.

Михаил Мананников