На Ямале коронавирусом заразились еще 27 человек

За прошедшие сутки в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) выявили 27 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с заболеванием. Всего с начала пандемии коронавирус выявили у 37 598 жителей округа. Из них более 35,9 тыс. человек выздоровели, еще 404 — скончались.

В России за минувшие сутки зарегистрировали еще 9 437 случаев COVID-19 в 83 регионах. С начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились 4 400 045 россиян. Из них более 4 млн человек выздоровели, 92 494 пациента скончались.

Режим повышенной готовности на Ямале продлен до 31 марта. Жители региона старше 65 лет и люди, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать режим самоизоляции. Эта мера не распространяется на тех, у кого есть сертификат о прививки или справка о наличии антител. 9 марта в округ доставили еще 3,8 тыс. доз вакцины от COVID-19. К 9 марта от коронавируса вакцинировали около 25 тыс. ямальцев, в том числе вторым компонентом — 15 тыс. человек.

Михаил Мананников