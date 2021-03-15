24 марта в Москве пройдет конференция «Digital Brand Day: Digital в моменте»

В «Цифровом деловом пространстве» в четвертый раз пройдет профессиональная бизнес-конференция Digital Brand Day, посвященная актуальным темам и инновационным решениям в сфере цифровых маркетинговых и рекламных коммуникаций. Формат мероприятия — гибрид офлайна и онлайна. Организаторы конференции: «Русбренд», AdIndex, Mediascope, «Национальный Рекламный Альянс».

«Digital в моменте» — ключевая тема первой в этом году конференции для российского рынка маркетинга и рекламы Digital Brand Day 2021.

Сегодня перед индустрией стоит ряд важных вопросов: в какой точке развития рынок находится, какой опыт получило рекламное сообщество по итогам прошлого года, где игроки ищут новые бизнес-модели и источники монетизации, как проходит «цифровой транзит» маркетинговых и рекламных экосистем, какие новые технологии помогут увеличить скорость и эффективность коммуникации с потребителем. Новый рекламный сезон мы начнем с самоанализа и оценки ближайших перспектив.

Как и прежде, без внимания не останутся такие актуальные темы, как transparency, efficiency, brand safety, on & offline synergy, experience exchange, sustainability и diversity.

В программе мероприятия запланированы дискуссионные панели с участием топ-менеджеров, презентации последних инновационных решений и кейсов, а также доклады об эффективности современных цифровых и маркетинговых бизнес-процессов.

Где и как смотреть Digital Brand Day 2021

Фото: Татьяна Рябова

Трансляция будет проходить одновременно на нескольких площадках:

на AdIndex.ru и официальном сайте Digital Brand Day 2021;

в официальном аккаунте «AdIndex ВКонтакте»;

новости, интервью, трансляции также будут доступны в SMM-аккаунтах AdIndex в Telegram, Facebook, YouTube и Instagram.

Digital Brand Day — профессиональная бизнес-конференция, посвященная актуальным темам и инновационным решениям в сфере цифровых маркетинговых и рекламных коммуникаций. Является продолжением ежегодного события «День Бренда» и организуется Ассоциацией производителей фирменных торговых марок «Русбренд» и AdIndex при участии Mediascope и «Национального Рекламного Альянса».

Мероприятие является закрытым. Максимальное количество присутствующих ограничено карантинными нормами, каждая заявка на участие рассматривается модератором отдельно. Для соблюдения пандемийных правил мы ограничили доступ на площадку, поэтому на мероприятии соберутся не более 600 рекламных топ-менеджеров. Преимущественное право посетить мероприятие имеют представители компаний — членов Ассоциации «Русбренд», а также топ-менеджеры и представители маркетинга компаний-рекламодателей.

Индустриальные партнеры: «Газпром-медиа», «Национальная Медиа Группа», сейлз-хаус ЭВЕРЕСТ, ВГТРК, Publicis Groupe Russia, АДВ, GroupM, Russ Outdoor

Партнеры конференции: «Яндекс», Hyper Ad Tech, Gazprom-Media Digital, MAER, SEGMENTO, CityAds

Все подробности на официальном сайте конференции: https://digitalbrandday.ru/dbd2021

Дата проведения: 24 марта 2021 года

Место проведения: г. Москва, ул. Покровка, д. 47, «Цифровое деловое пространство»

По вопросам аккредитации СМИ — brandday@adindex.ru

По вопросам участия в мероприятии — info@adindex.ru

По вопросам спонсорских и партнерских интеграций — help@adindex.ru

Тел.: +7 (495) 737-08-45

Digital Brand Day: Digital в моменте – Цифровой День Бренда: Диджитал в моменте Transparency – прозрачность Efficiency - эффективность brand safety – безопасность бренда on & offline synergy – синергия онлайна и офлайна experience exchange – обмен опытом sustainability – устойчивость diversity – разнообразие