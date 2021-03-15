Облсуд оставил под стражей экс-директора «Челябоблинвестстроя»

Челябинский областной суд оставил под стражей бывшего директор государственного учреждения «Челябоблинвестстрой» Алексея Абаимова, обвиняемого в получении взятки, мошенничестве и отмывании денег. Постановление Тракторозаводского районного суда от 26 февраля, которым срок ареста был продлен до 2 апреля, оставлено без изменений, сообщает пресс-служба облсуда.

Апелляционную жалобу направили защитники обвиняемого, просившие изменить ему меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест. Однако областной суд оставил заявление без удовлетворения. Постановление вступило в законную силу.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Алексея Абаимова задержали в начале апреля 2020 года вместе с заместителем министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Татьяной Антоновой. По версии следствия, соучастники подучили взятку в размере 2,2 млн руб. за покровительство компании «Стройтранссоюз», которая возводила биатлонный комплекс в Златоусте. Кроме того, заминистра и директор областного учреждения курировали возведении регионального центра по шорт-треку, при строительстве которого из бюджета было похищено, по данным следствия, 65 млн руб. Также СК возбудил дело о хищении при строительстве фельдшерско-акушерских пунктов в ряде муниципалитетов Челябинской области, где заказчиком выступало ОГКУ «Челябоблинвестстрой».