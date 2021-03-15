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Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Более 47 тысяч жителей Ярославской области привились от COVID-19

В Ярославской области первый этап вакцинации от коронавирусной инфекции прошли 47,4 тыс. человек, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Полный курс вакцинации прошли более 34 тыс. человек. Вакцинация против COVID-19 в регионе проводится препаратом «Спутник V».

В пресс-службе отметили, что по состоянию на 15 марта, в области развернуто 47 пунктов вакцинации в 30 медицинских организациях. Кроме того, работает 29 мобильных медицинских бригад и 16 мобильных прививочных пунктов для проведения иммунизации населения против коронавирусной инфекции вне стационарных пунктов вакцинации.

Антон Антонов


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