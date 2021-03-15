Самарская область договорилась о сотрудничестве с Большим театром

Соглашение о сотрудничестве между Большим театром и правительством Самарской области подписано в минувшее воскресенье. Об этом сообщает региональное правительство.

«В рамках заключенного соглашения Самарская область и Большой театр планируют реализовывать новые совместные проекты на театральных площадках региональных учреждений культуры, разрабатывать просветительские и образовательные программы, обмениваться передовым опытом в театральной сфере, проводить совместные культурные мероприятия»,– говорится в сообщении.

С осени 1941 до лета 1943 года труппа Большого театра находилась в Куйбышеве в эвакуации. За это время были поставлены 14 спектаклей – девять опер и пять балетов.

Кроме того, в Куйбышеве, состоялась мировая премьера Седьмой («Ленинградской») симфонии Дмитрия Шостаковича 5 марта 1942 года. Ее исполнил оркестр Большого театра под руководством Самуила Самосуда.

Георгий Портнов