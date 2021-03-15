Более 80 тыс. свердловчан заразились коронавирусом

С начала пандемии в Свердловской области новой коронавирусной инфекцией заразились 80 152 человека, более 73 тыс. пациентов выздоровели, сообщил источник “Ъ-Урал”.

За минувшие сутки диагноз подтвердился у 171 человека. Помимо этого, за сутки было от вируса скончались еще девять свердловчан. Общее количество летальных случаев, по данным на 15 марта, достигло 2 541.

Напомним, губернатор Евгений Куйвашев продлил до 29 марта режим обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.