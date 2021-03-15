Режим самоизоляции на Урале продлили до 29 марта

Режим обязательной самоизоляции в Свердловской области продлен до 29 марта. Соответствующее изменение внес в указ губернатор Евгений Куйвашев.

«Изменения предполагают пролонгирование до 29 марта режима самоизоляции для свердловчан старше 65 лет и жителей региона, имеющих хронические заболевания»,— сообщили в региональном оперштабе, добавив, что изменения вступят в силу с 16 марта.

По данным на 14 марта, в Свердловской области с начала пандемии было выявлено 79 982 случая заражения коронавирусной инфекцией. Более 73 тыс. пациентов выздоровели, 2 532 человека скончались.