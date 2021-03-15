В стерлитамакском филиале БашГУ сменился директор

Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета возглавил профессор, доктор филологических наук Игорь Сыров. Он сменил на этом посту Алексей Ковальского, руководившего филиалом с 2015 года. Господин Ковальский ушел в отставку по собственному желанию.

Игорь Сыров — выпускник Стерлитамакского государственного педагогического института (с 2004 получил статус академии, в 2012 год стал структурным подразделением БашГУ). До настоящего момента работал заместителем директора по учебной работе.

Анна Соколова