Пермский Почтобанк продолжит развиваться самостоятельно

Пермское АО АКИБ «Почтобанк» не будет проходить реорганизацию. Об этом “Ъ-Прикамье” сообщил первый заместитель председателя правления банка Владимир Лебедев. «Сейчас акционеры примут новую стратегию развития, будем развиваться дальше как самостоятельный банк», — рассказал господин Лебедев.

Напомним, осенью 2020 года Почтобанк вошел в процедуру реорганизации. Планировалось, что региональный банк присоединится к московскому частному банку АО КБ «ФорБанк». Однако на прошлой неделе ЦБ отозвал у ФорБанка лицензию на осуществление банковских операций. Лицензия была отозвана из-за того, что кредитная организация нарушала федеральные законы и нормативные акты Банка России. Кроме того, банк не соблюдал требования законодательства в части противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.