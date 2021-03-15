Уфимка, сообщившая о ложном минировании кафе, предстанет перед судом

Прокуратура Орджоникидзевского района Уфы передала в суд уголовное дело в отношении 59-летней местной жительницы Ризиды Биккузиной, обвиняемой в заведомо ложном сообщении о терроризме (ч. 2 ст. 207 УК РФ). Санкции по этой статье предусматривают до пяти лет лишения свободы.

По версии следствия, в декабре прошлого года уфимка позвонила в экстренные службы и сообщила о минировании кафе в торговом центре «Меркурий». Поводом для этого стала ссора Ризиды Биккузиной со знакомым, с которым она употребляла в этом кафе алкогольные напитки.

Обвиняемая свою вину признала, сообщает прокуратура Башкирии.

Дарья Кучеренко