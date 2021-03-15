«Молот-Прикамье» расстался еще с тремя игроками

ХК «Молот-Прикамье» расстался с тремя хоккеистами основного состава. Клуб покинули защитники Владислав Воропаев, Максим Гусев и Александр Родионов.

Владислав Воропаев присоединился к пермскому клубу в летнее межсезонье, перейдя из новокузнецкого «Металлурга». В 41 матче регулярного чемпионата ВХЛ защитник набрал семь очков результативности (одна забитая шайба и шесть голевых передач) при показателе полезности «–5».

Максим Гусев перешел в «Молот-Прикамье» из самарского «ЦСК-ВВС». В составе «Молота» он провел 30 матчей, в которых очками за результативность не отметился и завершил сезон с показателем полезности «–10».

А Александр Родионов пополнил состав «молотобойцев» по ходу прошедшего регулярного чемпионата и провел в составе клуба восемь матчей. Очков за результативность также не набрал. Показатель полезности игрока составил «–3».

На прошлой неделе пермский клуб расстался с вратарем Игорем Устинским, защитником Андреем Щербовым и форвардом Вячеславом Скобелевым.