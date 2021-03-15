Доходы бизнесменов Татарстана за 2020 год упали на 88% Татарстан вошел в топ-10 регионов РФ с наибольшим падением прибыли бизнеса

В Татарстане доходы предпринимателей по итогам 2020 года составили 54,6 млрд руб., что на 88% меньше, чем годом ранее. Об этом пишут «Извeстия» со ссылкой на исследование FinExpertiza.

Татарстан занял девятое место среди регионов России, где зафиксировано наибольшее падение доходов бизнесменов по итогам 2020 года. Лидером здесь оказалась Северная Осетия, где убыток предпринимателей составил 3 млрд руб. Вторую позицию занимает Ненецкий автономный округ, в которогом финансовый результат бизнеса ухудшился на 456%. Тройку лидеров замкнула Ингушетия с 436,5%.

В десятку регионов РФ с наибольшим падением доходов предпринимателей помимо Татарстана вошли Амурская область, Севастополь, Кемеровская область, Еврейская автономная область и Коми.

В России прибыль бизнесменов по итогам 2020 года снизилась на 23,5%, показав рекордное падение за 12 лет.

"Ъ-Казань"