На двух улицах Екатеринбурга запретили парковку из-за уборки снега

Сегодня, 15 марта, коммунальные службы Екатеринбурга будут вывозить снег с ул. Вилонова и ул. Уральской — на участке от ул. Блюхера до ул. Кондукторской. В пресс-службе мэрии города предупредили, что в процессе уборочных работ будут установлены временные дорожные знаки «Стоянка запрещена», совмещенные с табличкой «Работает эвакуатор». Припаркованные на обочинах и мешающие службам благоустройства автомобили будут эвакуированы.

Коммунальные службы Екатеринбурга призвали водителей не парковать личный транспорт вдоль обочин дорог, а также в «парковочных карманах» на время уборки снега с магистралей города.