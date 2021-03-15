«Дочка» гостиничного оператора Accor заключила соглашение о сотрудничестве с мэрией Анапы

Глава города-курорта Анапы Василий Швец и Алексис Деларофф, генеральный директор компании «Рашэн Мэнэджмэнт Хотэл Кампани» (другое название – Accor New East Europe), подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба мэрии Анапы. В городе-курорте планируют реализовать ряд проектов с участием международного гостиничного оператора.

«Рашэн Мэнэджмэнт Хотэл Кампани» – дочерняя компания гостиничного оператора Accor, который владеет 4586 отелями в 109 странах, сеть имеет 39 брендов от класса люкс до эконом-класса. Алексис Деларофф во время встречи с Василием Шевецом заявил, что сеть заинтересована в расширении своего присутствия в России.

Анна Перова, Краснодар